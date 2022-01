Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor

"SONSUZA DEK..."

Daha önce Sevgilisiyle Fransa'ya giden ve Eyfel Kulesi karşısında el ele çekildikleri fotoğrafı Christina Aguilera'nın 'Unless It's With You' adlı şarkısıyla paylaşan Hadise, bu kareye "Sonsuza dek" notunu düşmüştü.