Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor
Şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler'den yeni bir paylaşım geldi. Hadise'nin paylaştığı videoda parmağındaki tek taş ve 'bizim hikayemiz şimdi başlıyor' notu dikkat çekti.
Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aradığı aşkı Dinçerler'de bulan Hadise sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
Hadise paylaştığı son videoya 'Bizim hikayemiz şimdi başlıyor' notunu düştü. Hadise'nin parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.
Hadise Instagram'ın paylaştığı bir başka paylaşımda 'ı said yes' (Evet dedim) notu ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifini resmen ilan etti.
"SONSUZA DEK..."
Daha önce Sevgilisiyle Fransa'ya giden ve Eyfel Kulesi karşısında el ele çekildikleri fotoğrafı Christina Aguilera'nın 'Unless It's With You' adlı şarkısıyla paylaşan Hadise, bu kareye "Sonsuza dek" notunu düşmüştü.
Ünlü şarkıcının paylaştığı parçadaki "Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça" sözleri Mehmet Dinçerler'e gönderme olarak algılanmıştı.