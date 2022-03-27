Hadise, sahne kıyafetiyle yine gündem oldu
Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise, sahne kıyafetlerinde tarzını değiştirdi.
Dün akşam İstanbul'daki konserinde mayo yerine beyaz bir tulum giyen Hadise, takipçilerinden de tam not aldı.
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Sahne kıyafetlerinde sık sık dekolteli mayolar tercih eden Hadise, bir süre önce tarzını değiştirdi.
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Şarkıcının konserinden görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tarzı da çok konuşuldu.
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Şarkıcının tulumunu çok beğenen sosyal medya kullanıcıları, "Çok hanımefendi olmuş" ve "Şükür sahnede kapalı birini gördük" yorumu yaptı.
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