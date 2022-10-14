Hadise ayrılık acısını atlattı, paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı!
Mehmet Dinçer'le ayrılık sürecini atlatan Hadise sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Hadise, güzelliği ile kendine haydran bıraktı.
Mehmet Dinçer'le 5 aylık birlikteliğini sonlandıran Hadise eski günlerine geri döndü.
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Sosyal medyayı yeniden aktif kullanmaya başlayan Hadise, paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı.
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Eylül ayının sonunda evliliğini noktalayan Hadise, ayrılık acısını çabuk atlattı
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Hadise'nin paylaşımları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
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