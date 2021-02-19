Hadis alimi M. Emin Saraç vefat etti

Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Büyük alim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dar-ı Beka'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Şentop, Saraç'ın ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın vefat ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, "Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.