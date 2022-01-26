Hadımköy çilesi devam ediyor: 33 saattir yoldalar

Tır şoförü Yusuf Özcan, şunları söyledi:

"Daha da ne kadar kalacağımız belli değil. Ufak araçlarda insanlar var, aileleriyle beraber gelip kalanlar var. Saatlerdir buradayız. Hadımköy gişelerinin orada 5-6 saat kaldık. Alternatif yol olarak buraya geldik ama burası da aynı şekilde kapalı. Her yer tamamıyla karla kaplı, araçlar terk edilmiş durumda. Yol açılma çalışması da yapılamıyor bu durumda. Araçlar çekilemediği için yol da açılamıyor. Herhalde 2-3 gün daha burada kalırız diye tahmin ediyoruz."