Hacker'lardan Yemeksepeti kullanıcı bilgileri hakkında yeni iddia

Yemeksepeti.com'u hack'lediklerini iddia eden hackerlar, rastgele seçtikleri 20 bin Yemeksepeti müşterisine ait bilgileri paylaşmaya karar verdiklerini açıkladı.

Hacker'lar gerekçe olarak ise kendilerine ulaşan ve sızıntıyı sosyal medya hesabından paylaşan gazetecilere Yemeksepeti tarafından dava açılması gösterildi.

Hacker'ların yaptığı açıklamada "Eğer Yemeksepeti bize yakın zamanda bir teklif yapmaz ve bu kişilere açtığı davaları geri çekmezse aralarından ünlülerin de bulunduğu birçok kişiye ait kişisel bilgileri de paylaşacağız" denildi.