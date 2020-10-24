Hacıyev: "Ermenistan PKK teröristlerinin taktiğini kullanıyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıyev, çatışmalarda şu ana kadar 64 Azerbaycanlının hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM gibi uluslararası örgütlerin Ermenistan ile yaşanan gerilimde Azerbaycan’a çifte standart uyguladığını söyleyen Hacıyev, Ermenistan’ın PKK terör örgütünün taktikleriyle kendilerine saldırdığını da duyurdu. Hikmet Hacıyev, ABD’de gerçekleşecek müzakerelerden umutlu olduğunu da belitti.

TOPLAM CAN KAYBIMIZ 64

Ermenistan'ın sivilleri öldürerek Azerbaycan'ın kentlerine saldırdığını belirten Hacıyev, bugün iki çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Şu ana kadar yaşanan çatışmalarda 64 can kaybı yaşadıklarını söyleyen Hikmet Hacıyev, ölenlerin arasında çocukların da olduğunu duyurdu.

30 YILDIR ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR

30 yıldır çifte standartlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Hacıyev, Hocalı Katliamı'nı bu konuda örnek verdi. Uluslararası hukukun barbarca bozulmasına rağmen BM'nin konuya ilişkin herhangi bir yaptırımda bulunmadığını da sözlerine ekledi.

PKK TAKTİKLERİYLE BİZE SALDIRDILAR

Ağustos sonunda Ermenistan'ın Irak'takı PKK'lı teröristlerle temasta bulunduğu açıklayan Hacıyev, Ermenistan'ın PKK'nın taktiklerini kullandığı da belirtti. Ayrıca PKK'lı teröristlerin Ermenistan ordusuna katılıp Azerbaycan'a karşı savaştığını da ifade eden Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin ön cephelere sürüldüğünü söyledi.

ERMENİSTAN SİVİL UÇAKLARLA SİLAH TAŞIYOR

Hacıyev açıklamalarının devamında Ermenistan'ın sivil uçakların içine silah yükleyip bunları ülkeye soktuğunu da açıkladı.

ABD'DEKİ MÜZAKERELERDEN ÜMİTLİYİZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, her zaman müzakareye açık olduklarını da belirtti. ABD'de gerçekleşecek müzakerelerin çatışmalar noktasında kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Hacıyev, problemlerin kökünden halledilmesi gerektiğini belirtti.

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