92 bin vatandaşımız hacı oldu! 30 kişi vefat etti!

Bu yıl son hacı sayısı bakımından 20-30 yılın zirvesi olduğunu söyleyen Erbaş, "92 bin 500 vatandaşımızla Arafat vakfesini yaptık. Geçen yıl sayımız 37 bin 770 idi. Ondan önceki yıllarda hep 80 binlerin altındaydı." bilgisini verdi.

Başkanlığın yurt dışında da çalışmalarının olduğunu anımsatan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak vekaletle kurban kesim organizasyonu yapıyoruz. Kurban faaliyetleri ile hac faaliyetlerini birlikte yürütüyoruz. Vekaletle kurban organizasyonu yardımlaşma, paylaşma ve kardeşliği evrensel boyutta yaşatan küresel bir iyilik çalışması, iyilik hareketidir." dedi.

Öte yandan hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen 8'i kadın olmak üzere 30 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Vefatların çoğunluğunun kalp krizi ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geldiği belirtildi.