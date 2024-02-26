Hacamat uygulaması: Tedavi mi, risk mi?

Hacamat, vücuttan kan çekme işlemidir. Birçok insan, bu uygulamanın kan dolaşımını artırarak ağrıları hafiflettiğine ve toksinleri temizlediğine inanıyor. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın riskli olduğunu ve dikkatle yapılması gerektiğini söylüyorlar.

Hacamat nedir?

Hacamat, deriden vakum yöntemi ile kan alınmasıdır. Eski Mısırlılara dayandırılan kadim tıp yöntemlerinden birisi olan hacamatın birçok rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir.

Hacamat, herkes için uygun değildir. Özellikle, kanama bozukluğu, cilt hastalıkları veya hamilelik gibi durumlarda hacamat riskli olabilir.

Uzmanlar, hacamatın tıbbi etkilerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini ve doğru bir şekilde uygulandığında bazı kişiler için faydalı olabileceğini belirtiyorlar. Ancak, hacamat bazı kişiler için riskli olabilir.

Hacamat Nasıl Yapılır?

Hacamat yapılmadan önce vücutta işlemin yapılacağı bölge seçilir ve küçük kesikler yapılır. Kesikler yapıldıktan sonra önceden steril edilen bardaklar ya da ıslatılan kavanozlar bu kesiklerin üzerine konulur. Ardından vakumlama işlemi için beklenir. Vakumlanan kan bardak ya da kavanozun içerisinde bekletilir. Kirli kan olarak adlandırılan bu kanın vücuttan alınması ile pek çok hastalığa engel olunacağı ifade edilmektedir.

HACAMAT ZARARLI MIDIR?

Hacamatın faydaları kadar zararları da merak edilmektedir. Hacamat öncelikle steril bir ortamda yapılmalıdır. Eğer temiz bir ortamda hacamat tedavisi uygulanırsa tedavinin ardından kesiklerin olduğu bölgede mikrop ya da enfeksiyon meydana gelebilir. Bu da olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Hacamat yapıldıktan sonra yapılan bölgede morarma ve şişme meydana gelebilir. Bu morarma ve şişme eğer 2 ya da 3 gün içinde geçmezse doktora başvurulmalıdır.