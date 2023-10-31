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Hac kuralarının çekileceği tarih belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının hangi gün çekileceğini açıkladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

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