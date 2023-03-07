Habur’da 2 terörist teslim oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonlar kararlılıkla devam ederken örgütten kaçışlar da hızlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

''Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.''

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.