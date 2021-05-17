HaberTürk yayını Ebru Baki'siz devam etti

MHP'nin önce HaberTürk TV sunucusu Ebru Baki'ye, sonra da Baki'ye ekranda destek veren Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e tepki göstermesinin ardından Aydemir görevinden alındı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ise yaşananlara tepki olarak görevinden istifa etti.

Bu gelişmelerin ardından HaberTürk'ün yeni genel yayın yönetmeni Mehmet Kenan Tekdağ oldu. Gözler ise Ebru Baki'ye çevrildi.

BUGÜN EKRANLARA ÇIKMADI

Yaşananlar sonrasında bir süre daha yayınlarını sürdüren Baki, bugün Para Gündem isimli programıyla ekranlara çıkmadı. Baki'nin yerine Meltem Acet haber programı sundu.

Baki'nin görevine son mu verildiği yoksa programa bir süre ara mı verdiği açıklanmadı.

AYDEMİR'İN YERİNE ERDEM GETİRİLDİ

Öte yandan Bülent Aydemir'in sürdürdüğü HaberTürk TV Ankara Temsilciliği görevine de Sibel Erdem'in geldiği görüldü.