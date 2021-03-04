Habertürk muhabirine MİT kumpası davasından hapis

FETÖ'nün MİT kumpası davasında ceza alan isimlerden biri, daha önce Habertürk'te muhabir olarak çalışan Mustafa Gökkılıç oldu. Gökkılıç'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza alması dikkat çekti.

FETÖ'nün 2012 yılında düzenlediği MİT kumpası için açılan davada mahkeme

kararını açıkladı. Açıklanan kararda aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat

Yılmazer, Erol Demirhan ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10 sanık ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan 5 sanık için ise değişen oranlarda

hapis cezası verildi.

HABERTÜRK MUHABİRİ DE CEZA ALDI

MİT kumpası davasında ceza alan sanıklardan biri ise örgütün medya yapılanması

açısından dikkat çekiciydi. Daha önce Habertürk'te muhabir olarak çalışan

Mustafa Gökkılıç'a "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "soruşturmanın

gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

MEDYADA FETÖ İZLERİ

Diğer yandan, MİT kumpası davasında ceza alan Mustafa Gökkılıç, Habertürk'te

çalışan ve adı FETÖ soruşturmalarında geçen ilk gazeteci değil... 15 Temmuz

darbe girişimin kritik isimlerinden biri olan ve yurt dışında firari olan Adil Öksüz'ün kaçırılmasıyla ilgili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Habertürk'ün eski Ankara

temsilcisi ve Öksüz'ün bacanağı Erdal Şen, "Silahlı terör örgütüne üye olmak"

suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

MEDYA YAPILANMASI İDDİANAMESİNDE HABERTÜRK'ÜN DE ADI VAR

FETÖ'nün medya yapılanması ile ilgili görülen davanın iddianamesinde de 17/25

Aralık darbe girişiminden Zaman gazetesinden Habertürk'e geçen isimlerin

haberdar olduğu belirtilmişti.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın 2017 yılında yazdığı haberde şu ifadeler yer

almıştı:

"FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianamede, 17 Aralık darbe girişiminin

Zaman'da çalışırken Habertürk TV'ye geçen ve yönetici olarak çalışan gazeteciler

tarafından önceden bilindiğine dikkat çekildi. İddianamede; Yayın Koordinatörü

Oğuz Usluer, Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç ile Haber Müdürü Cuma

Ulus'un, 17 Aralık günü alışılmışın aksine saat 07.00'de kanala geldiği ve 17

Aralık'la ilgili polis fezlekesi üzerinde çalıştıklarına yönelik tanık ifadeleri yer

alıyor."

Ayrıca, dönemin Habertürk TV Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer, Genel Yayın

Koordinatörü Abdullah Kılıç ile Haber Müdürü Cuma Ulus da FETÖ'den

tutuklanmıştı.

Tüm bu gelişmeler, gazeteci Kenan Kıran'ın 2018 yılında yaptığı bir yorumu akla getirdi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Habertürk gazetesi ve Habertürk

TV’de çalışan ve FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan gazeteci sayısı artıyor. Zaman gazetesinden sonra ikinci sırada Habertürk var" ifadelerini kullanmıştı.