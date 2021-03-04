Habertürk muhabirine MİT kumpası davasından hapis
FETÖ'nün MİT kumpası davasında ceza alan isimlerden biri, daha önce Habertürk'te muhabir olarak çalışan Mustafa Gökkılıç oldu. Gökkılıç'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza alması dikkat çekti.
FETÖ'nün MİT kumpası davasında ceza alan isimlerden biri, daha önce Habertürk'te muhabir olarak çalışan Mustafa Gökkılıç oldu. Gökkılıç'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza alması dikkat çekti.
FETÖ'nün 2012 yılında düzenlediği MİT kumpası için açılan davada mahkeme
kararını açıkladı. Açıklanan kararda aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat
Yılmazer, Erol Demirhan ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10 sanık ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan 5 sanık için ise değişen oranlarda
hapis cezası verildi.
HABERTÜRK MUHABİRİ DE CEZA ALDI
MİT kumpası davasında ceza alan sanıklardan biri ise örgütün medya yapılanması
açısından dikkat çekiciydi. Daha önce Habertürk'te muhabir olarak çalışan
Mustafa Gökkılıç'a "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "soruşturmanın
gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
MEDYADA FETÖ İZLERİ
Diğer yandan, MİT kumpası davasında ceza alan Mustafa Gökkılıç, Habertürk'te
çalışan ve adı FETÖ soruşturmalarında geçen ilk gazeteci değil... 15 Temmuz
darbe girişimin kritik isimlerinden biri olan ve yurt dışında firari olan Adil Öksüz'ün kaçırılmasıyla ilgili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Habertürk'ün eski Ankara
temsilcisi ve Öksüz'ün bacanağı Erdal Şen, "Silahlı terör örgütüne üye olmak"
suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.
MEDYA YAPILANMASI İDDİANAMESİNDE HABERTÜRK'ÜN DE ADI VAR
FETÖ'nün medya yapılanması ile ilgili görülen davanın iddianamesinde de 17/25
Aralık darbe girişiminden Zaman gazetesinden Habertürk'e geçen isimlerin
haberdar olduğu belirtilmişti.
Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın 2017 yılında yazdığı haberde şu ifadeler yer
almıştı:
"FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianamede, 17 Aralık darbe girişiminin
Zaman'da çalışırken Habertürk TV'ye geçen ve yönetici olarak çalışan gazeteciler
tarafından önceden bilindiğine dikkat çekildi. İddianamede; Yayın Koordinatörü
Oğuz Usluer, Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç ile Haber Müdürü Cuma
Ulus'un, 17 Aralık günü alışılmışın aksine saat 07.00'de kanala geldiği ve 17
Aralık'la ilgili polis fezlekesi üzerinde çalıştıklarına yönelik tanık ifadeleri yer
alıyor."
Ayrıca, dönemin Habertürk TV Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer, Genel Yayın
Koordinatörü Abdullah Kılıç ile Haber Müdürü Cuma Ulus da FETÖ'den
tutuklanmıştı.
Tüm bu gelişmeler, gazeteci Kenan Kıran'ın 2018 yılında yaptığı bir yorumu akla getirdi.
Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Habertürk gazetesi ve Habertürk
TV’de çalışan ve FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan gazeteci sayısı artıyor. Zaman gazetesinden sonra ikinci sırada Habertürk var" ifadelerini kullanmıştı.
Habertürk gazetesi ve Habertürk TV’de çalışan ve FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan gazeteci sayısı artıyor. Zaman gazetesinden sonra ikinci sırada Habertürk var.. https://t.co/kOcMBwjKwC— KENAN KIRAN (@kenan_kiran) July 21, 2018
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