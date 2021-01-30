Habertürk canlı yayını karıştı Hilal Kaplan yayından alındı

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında İsmail Saymaz'ın kendisi hakkında sarf ettiği ifadelere yanıt vermek için canlı yayına bağlanan gazeteci Hilal Kaplan, HaberTürk'te FETÖ'den tutuklanan isimleri açıklayınca program moderatörü Hülya Hökenek tarafından yayından alındı.

"FATİH ALTAYLI'YLA BAĞLANTINIZ NEDENİYLE ORADASINIZ"

"Adımın geçtiğini öğrendim" diyerek söze başlayan Hilal Kaplan, "1 saattir bekliyorum. Öncelikle burada bir mizansen var. Habertürk'te genelde bu oluyor zaten. Bazı isimler anılıyor, onlara itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bakın insanlara bazı şeylerde insanların ismini anmadan önce, önce kendinize bir bakacaksınız. Hülya Hökenek, siz Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı'yla bağlantınız nedeniyle de şu an Habertürk'tesiniz. Bunun üzerinden de halen daha programlarınızda, bu geçmişinizi görmeden insanları yargılıyorsunuz. Bu röportajla ne kadar gurur duyduğunuzu söylediğiniz röportajlarınız da var. Siz böyle birisiniz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci @hilal_kaplan, Haber Türk'e tokat gibi yanıt verdi yayın kesildi!



"Haber Türk Tv Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer,

Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç,

Haber Müdürü Cuma Ulu,

Ankara temsilcisi, Adil Öksüz'ün bacanağı Erdal Şen FETÖ'den tutuklu"pic.twitter.com/k3orw6m8Gp — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 29, 2021

İSMAİL SAYMAZ'A ÇOK SERT SÖZLER

Açıklamasının devamında İsmail Saymaz'a yönelik sert sözler sarfeden Kaplan, "İkincisi, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz'ın FETÖ konusunda, PKK konusunda, hatta kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Mesela hendek terörüyle devlet mücadele ederken sadece devleti suçlayan ve şöyle diyen, 'Türkler ile Kürtlerin arasına devlet çukur açmıştır' diyen sözleri var. Ya da biz kelle koltukta FETÖ ile 17-25 Aralık sonrası mücadele ederken mesela 2015'te 'Cemaatin bankasına el koy, cemaat yasal hakkını kullanıp yargıda itiraz edince kaos çıkarıyor de' gibi böyle tweetleri var. Bylock meselesinde biliyorsunuz, Amerika'ya gitti, ne idiği belirsiz FETÖ'cüyle görüştü, Bylock'u aklama çalışmaları var. Daha sayabilirim, çoğaltabilirim" dedi.

"HABERTÜRK'LE İLGİLİ SÖYLEYECEKLERİM DE ÇOK"

Son olarak Habertürk kanalına yönelik ağır ifadeler kullanan Kaplan, "Madem böyle konuşacaksınız rahat rahat arkamızdan, seyircinin sizin hakkınızdaki bazı şeyleri de bilmesi gerekiyor bence. Habertürk'le ilgili söyleyeceklerim de çok. Bakın, 17-25 Aralık'a kadar Habertürk'te programa katılmış birisi olarak söylüyorum, 17-25 Aralık'ta inanılmaz bir dönüş yaşadı Habertürk. Ve hatta biliyorsunuz Habertürk, Zaman gazetesinden sonra en çok CV'sinde gazetesinde FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan 'gazeteci' olan yayındır. Aynı zamanda kanalın sahibinin 'Hocaefendiyi kırmayalım' şeklinde söylediği sözleri hatırlatırım. Habertürk'ün Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz'ü evinde saklayıp ona yardımcı olan birisidir. Habertürk TV Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer FETÖ'den tutuklu. Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç, Haber Müdürü Cuma Ulus, Adil Öksüz'ü evinde saklayıp kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz'ün bacanağı oluyormuş. Daha çok şeyler söyleyebilirim. İtibar suikastı yapmıyorum, bunların hepsi bilinen gerçekler. Ben cevap hakkımı kullanacağım" şeklinde konuştu.

YAYINDAN ALINDI

Hilal Kaplan'ı yayından alan sunucu Hülya Hökenek, "Yaptığınız gazetecilik değil, itibar suikastı. Kişileri ve kurumu hedef alarak itibar suikastı yapıyorsunuz. Hilal Hanım, siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.