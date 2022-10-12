Habersiz başlatılan yol çalışması Ankara-İstanbul yönünde trafiği felç etti

Ankara'yı İstanbul'a bağlayan en önemli kara yolu olan Anadolu Otoyolu'nda habersizce başlatılan yol çalışması Düzce-Sakarya arasında trafiği durma noktasına getirdi.

Yol çalışması başlatılan bölgede herhangi bir uyarı levhasının olmaması Anadolu Otoyolu'nda trafiği durma noktasına getirdi. Yol boyunca, önceden herhangi bir uyarı ile karşılaşmayan sürücüler farklı rotalara yönelemeden yoğun trafiğin arasında kaldı.

Sürücülerin 15 dakikalık mesafeyi 1,5 saatte geçmelerine neden olan yol çalışması sürücüleri çileden çıkardı.

Ayrıca Gölyaka mevkiinde devrilip alev alan bir tır trafiği tamamen durma noktasına getirdi.