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Habercilerin Kaleminden: "KuşatMA"

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından hazırlanan Habercilerin Kaleminden "Gazze Ablukasını" konu alan "KuşatMA" kitabının lansmanı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlendi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından hazırlanan Habercilerin Kaleminden "Gazze Ablukasını" konu alan "KuşatMA" kitabının lansmanı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından "KuşatMA" kitabının tanıtım filmi gösterildi.

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