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Haber spikeri Nazlı Çelik'i hedef aldılar

Haber spikeri Nazlı Çelik, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda özel hayatının ihlal edildiğini belirtip, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Sunucu Nazlı Çelik, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre; 27 Kasım günü bir sosyal medya hesabında video paylaşıldı. Videoda Çelik'in aile bireylerinin kimlik bilgileri ve açık adresleriyle birlikte, Çelik hakkında hakaret ve tehdit içerikli sözler vardı.

Videoyu görünce şoke oldu

Videoyu gördüğünde şoke olan Çelik, oturduğu ikametin açık adresinin paylaşılarak özel hayatının ihlal edildiğini, ailesinin bilgilerinin paylaşılarak kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak yayıldığını ve hedef haline getirildiğini ileri sürdü. Çelik'in bilgilerinin yer aldığı video, Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Alınan kararda video ile Çelik'in kasıtlı olarak kişisel haklarının ihlal edildiği, hedef haline getirildiği ve sarf edilen sözlerin fikir düşünce özgürlüğü kapsamında olmadığı anlaşıldı.
Çelik'e karşı işlenen suçun failinin tespit edilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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