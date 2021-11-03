Hababam Sınıfı yıllar sonra davalık oldu

Yeşilçam klasiklerinden Hababam Sınıfı filmi, yıllar sonra açılan dava ile gündeme geldi. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Rıfat Ilgaz’ın ailesi, Hababam Sınıfı oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'ya dava açtı.

Davanın nedeni "Hababam Vokal Grubu"

Hababam Sınıfı filmlerinin klasiği haline gelen yıl sonu müsamerelerinde "Hababam Vokal Grubu" adıyla sahneye çıkıp dönemin unutulmaaz şarkılarını seslendiren oyuncular hepimizin hafızalarına kazınmıştı. Habam Sınıfı'nın üç usta oyuncusu yıllar sonra bir araya gelerek Hababam Vokal Grubu’nu yeniden canlandırınca haklarında dava açıldı.

Tazminat talebi

Türkiye'yi kahkaya boğan Hababam Sınıfı filminin yazarı Rıfat Ilgaz’ın ailesi, “Hababam Sınıfı” markasını “Hababam Sınıfı Vokal Grubu” adı altında kullanarak "marka hakkına tecavüz" ettikleri iddiasıyla Arıman, Ayık ve Akça’ya dava açtı. İki marka arasında benzerlik olduğunu iddia eden Ilgaz’ın ailesi, 3 bin TL maddi tazminat ile "Hababam Vokal Grubu" adlı sitelere erişimin engellenmesini talep etti.