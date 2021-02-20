H5N8 virüsü ilk defa insanlara bulaştı

Dünya yeni tip koronavirüs pandemisiyle boğuşurken Rusya'dan korkutan bir haber geldi.

Ülkenin güneyinde bir kümes hayvanı çiftliğinde 7 kişinin "H5N8 kuş gribi" testi pozitif çıktı.

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre; böylelikle bu virüsinsanlarda ilk kez görülmüş olundu.

Virüsün insandan insana bulaştığına dair ise bir bilgi bulunmuyor.