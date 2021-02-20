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H5N8 virüsü ilk defa insanlara bulaştı

Rusya, ülkenin güneyinde 7 kişide "H5N8 kuş gribi"ne rastlanıldığını bildirdi. Böylece "H5N8" virüsünün ilk defa insanlara geçtiği teyit edilmiş olundu.

Dünya yeni tip koronavirüs pandemisiyle boğuşurken Rusya'dan korkutan bir haber geldi.

Ülkenin güneyinde bir kümes hayvanı çiftliğinde 7 kişinin "H5N8 kuş gribi" testi pozitif çıktı.

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre; böylelikle bu virüsinsanlarda ilk kez görülmüş olundu.

Virüsün insandan insana bulaştığına dair ise bir bilgi bulunmuyor.

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