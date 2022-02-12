GZT Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 2

53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pelkas, kendi yarı sahasından kaptığı topla Giresunspor ceza sahasına kadar girdi. Meşin yuvarlak, bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2

82. dakikada Fenerbahçe kontra atağında Valencia, rakip ceza sahasına girmek isterken Perez tarafından düşürüldü. Hakem, Perez'e kırmızı kart gösterdi.

86. dakikada sol kanattan ev sahibi takımın ceza sahasına giren Osayi Samuel, topu boş pozisyondaki Berisha'ya akardı. Berisha'nın vuruşunda top, az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Nazım Sangare'nin uzun pasında topla buluşan Valencia'nın, ileri çıkan kaleci Okan Kocuk'un üzerinden aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.