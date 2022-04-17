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GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

47. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Sergio'nun sol kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve boşta kalan topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.

50. dakikada Beşiktaş savunması kendi yarı sahasından topu çıkarmak isterken Süleymanov rakibinden topu kaptı. Ceza sahasına giren bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 sona erdi.

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