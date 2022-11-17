Güzel'in milletvekilliğinin kaldırılması kararı!

TBMM Karma Komisyonu, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin toplandı.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşmek üzere TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşen Karma Komisyon, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. Karma Komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihayi kararı verecek.