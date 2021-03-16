Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu rolü için giydiği gelinlik ile göz kamaştırdı!

Rolü gereği gelinlik giyen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, beyazlar içinde giydiği gelinlik ile göz kamaştırdı. Abartıdan uzak, zarafeti ve şıklığı ile hayran bırakan gelinlik dünyaca ünlü marka, Barrus London koleksiyonuna ait.

Gelinlik sahnelerinde kullanılan göz alıcı takılar ise Tophills Mücevher markasının özel tasarımı.

Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her Cuma Star’da izleyici ile buluşuyor.