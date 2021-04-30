Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Kandil ve Sincar'a da girilebilir

Başbuğ şu ifadeleri kullandı: Şu an Kandil'den kaçanlar, Irak'ın kuzeyinden kaçanlar ve hatta Suriye'den kaçanlar Sincar'da kümelenmiş durumda. Bu nedenle Sincar'ı çok önemsiyoruz, buraya yapılacak bir operasyon artık terörün sonu demektir, ABD'de bu nedenle Sincar'a yapılacak operasyonu durdurmak için her yolu deniyor.

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı düzenlenen Pençe Şimşek ve Yıldırım Harekâtı'nı değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, operasyonun Sincar'daki terör kaynaklarının kurutulmasına basamak oluşturacağına dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki PKK yapılanmasına karşı başlattığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla teröre büyük darbe vurdu. Havadan İHA/SİHA'lar, karadan komandolar PKK'nın inlerini yerle bir etti. Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, PKK terör örgütünü köşeye sıkıştıran operasyonunun detaylarını Diriliş Postası'na değerlendirdi.

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları nasıl başladı ve nasıl devam ediyor?

Pençe Harekatları baharın başlamasıyla birlikte planlandı ve planlandığı gibi de gidiyor. Başlangıç tarihi yani (24 Nisan) olması bana göre anlamlı, ABD'ye burada verilen bir cevaptı, sözde 'Ermeni Soykırımını' tanıyacağına dair beklentiyi kuvvetle hasıl olduğu için o beklentiye bir cevap anlamında özellikle 24 Nisan'da başlatıldı ama harekat zaten planlanmıştı. Ve çokta başarılı devam ediyor, çok geniş bir coğrafya, müşterek bir harekat, Kara-Hava topçu birliklerinin de işin içine girdiği çok kapsamlı bir harekat. Şu ana kadar ne bir kaza ne bir hata, ne de bir yanlışlık eseri vurulan hedef olmadı, tek bir mermi boşa harcanmadı. Hedeflerin hepsi daha önceden çok iyi analiz edilmiş,çalışılmış ve 1200'e yakın hedef etkisiz hale getirildi. Her ne kadar 42 terörist etkisiz hale getirildi diyorsak da bana göre rakam çok daha yüksek, Devlet net gördüğü ele geçen rakamlarla konuşur ama bana göre sahadaki rakamlar çok daha fazla.

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonlarının derinliği ne kadar?

Bu operasyonun derinliği özellikle Metina bölgesinde 30 kilometreye kadar inen bir derinlik söz konusu, bu rastgele seçilmiş bir rakam değil, malum Suriye'nin kuzeyinde biz 30 kilometrelik bir derinlikte güvenlik koridoru oluşturmayı arzu ettik. Fakat ABD ve Rusya'nın ayak oyunlarıyla maalesef istediğimiz sonuca tam olarak erişemedik ama bu denklem Irak'ın kuzeyi için geçerli değil. Metina, Irak'ın kuzeyinde tam orta bölgede bulunan bir coğrafyaydı. Hakurk'ta başlayan, en Doğu'da başlayan operasyonlar neredeyse Suriye sınırına dayanmış durumdaydı, bir tek Metina'da sıkıntı vardı ve Metina'nın da alan hakimiyetini sağlamış olması ile bana göre güvenlik koridoru artık oluşmuş durumda. Suriye'de yapmak istediğimiz koridoru biz Irak'ta gerçekleştirdik, Suriye'de ki koridoru da en kısa zamanda gerçekleştirmek için hazırlıklar içindeyiz.

Metina, Avaşin-Basyan bölgelerine başlatılan operasyonlar Sincar için bir basamak olabilir mi?

Metina, Avaşin, Basyan bölgesine başlatılan operasyon Sincar için şüphesiz basamak, Sincar ve Kandil Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şu an için ana hedefi. Buraları ele geçirip kontrol ettiğin an terör sonlandırıldı diyebiliriz. Metina, Avaşin, Basyan gibi bölgeler ara hedefler, ara hedefleri tamamen eli geçirmeden ana hedefe ulaşamayız. Şüphesiz Metina, Avaşin, Basyan bölgelerine başlatılan operasyonlar Sincar'ın alt yapısını hazırlayan operasyonlar, Kandil'de bu denkleme dahil.

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu şu an ne durumda?

Terör örgütünün dağ kadrosu ve diğer kadroları zaten dağılmış durumda. Sözde lider kadronun bir çoğu Asos'a yani Kandil'in güney bölgelerine kaçmış durumda. Kandil'de bulunan bir çok sözde lider kadroda Süleymaniye bölgesine, şehirlere inmiş ve kaçmış durumda. Büyük bir bozgun söz konusu örgütte, zaten bunu yaptığımız harekatlarda da görebiliyoruz. Buralar terörist kaynayan yataklardı (Metina), bu rakamların artık buharlaştığını, kaçtığını görüyoruz. Bahsettiğimiz coğrafyanın tamamında da terör örgütü büyük bir panik içerisinde. Bunları hem telsiz konuşmalarından, hem de bölgede elde ettiğimiz maddi delillerden görüyoruz/öğreniyoruz.

Terör örgütü PKK'nın kemik kadrosunun hangi bölgede olduğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Terör örgütü PKK'nın esas ana yapısı Kandil'den ziyade daha çok Sincar'a konuşlanmış durumda, çünkü ABD bizim yaratmış olduğumuz harekatlardan sonraki baskılamayı orada bertaraf etmeyi denedi. Şu an Kandil'den kaçanlar, Irak'ın kuzeyinden kaçanlar ve hatta Suriye'den kaçanlar Sincar'da kümelenmiş durumda. Bu nedenle Sincar'ı çok önemsiyoruz, buraya yapılacak bir operasyon artık terörün sonu demektir, ABD'de bu nedenle Sincar'a yapılacak operasyonu durdurmak için her yolu deniyor.

Bölgede bulunan teröristlerin, dağ kadrosundan olduğu ve tecrübeleri olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?

Bölgede bulunan teröristler zaten şu an örgütün renkli kadrolarla anılan elemanları, yani piyon takım bitti. Geride, örgütün yıllardır sözde lider dediğimiz kadrolarda buluşturduğu kurucu yapı kaldı, bunları zaten sahaya sürmek durumunda örgüt. Ve bu nedenle biz operasyonlardan sonra renkli kotlarla anılan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini konuşuyoruz. Artık piyon takım bitti, geride bahsettiğim yapılar kaldı ama bunların da kaçacak yeri yok, çünkü mağaralardan çıkamıyorlar ve hiç bir yere kıpırdayamıyorlar İHA/SİHA korkusuyla, bunlarında günleri sayılıdır demekte fayda var ve zaten sayıları çok az kaldı.

Sizce bu operasyon ne kadar süre alır?

Başlatılan operasyon (Metina) operasyonu, 1 hafta 10 gün sonra bitmiş olabilir ancak bu harekatların bittiği anlamına gelmez. Bölgede Metina ile başlayan harekatlar, genişleyerek muhtelif zamanlarda, muhtelif coğrafyalarda kış dönemine kadar devam edecektir. İmkan el verdiği takdirde kışa girene kadar 'Sincar'ın ve Kandil'in de işin içinde olacağı büyük bir harekat alanı oluşabilir diye değerlendirmekte fayda var.'

Harekatın adı neden Pençe Harekatı?

Dağlık ve sert bir bölge olduğu için ancak kartallar uçar o bölgede diye 'Pençe' denmiş olabilir.

Bölgenin coğrafi yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Bölge, dünyadaki en zorlu coğrafyalardan biri. İnanılmaz dağlık, inanılmaz ters kompartman dediğimiz bir yapılanma söz konusu. Çokta dağlık dediğimiz kadar da, bir o kadar da mağaraların,inlerin olduğu bir coğrafya. Yani terör için dünyada bir yer seçmeye kalksanız doğrudan seçeceğiniz yer, şu an işte bu bahsettiğimiz coğrafyanın olduğu bölgeler. Buralara bir Hava-Kara operasyon/harekat düzenlemek, buralarda bu kadar başarılı bir operasyonları/harekatları yürütmek hiç bir babayiğidin harcı değil, Türk Mehmetçiği, Türk Ordusu hariç. Buraya bırakın bir harekat düzenlemeyi, türistik geziye çıkamaz bile diğer Dünya orduları. Ama biz buna rağmen gerçekten mükemmel bir başarıyla, inanılmaz zorlu bir coğrafyada, inanılmaz başarılı sonuçlar elde eden harekatlar yürütüyoruz, Allah nazar değdirmesin.