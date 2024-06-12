'Güvenli liman' altında yükseliş sürecek mi?
Altın, yatırımcıların gözünde "güvenli liman" olduğu için her dönem talep görüyor.
Altının uluslararası piyasalarda ons fiyatı mayıs ayında 2 bin 450 Dolarla rekor kırdı.
1 26
İç piyasada gram altın, Dolar ve ons altın fiyatıyla etkilendiği için onun fiyatında da rekor seviyeler görüldü. Altının gramı 2 bin 552 lirayı aştı.
2 26
Altının ons fiyatı son dönemde düşüşe geçerek 2 bin 300 Dolar'ın altına geriledi.
3 26
Şimdi akıllara gelen soru altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürüp sürmeyeceği. Altın fiyatları nasıl seyredecek?
4 26