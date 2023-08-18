Guțul: "Türkiye ile ilişkimizi çok önemsiyoruz"

Haber: İsmail Bayazit

Gagavuzya’nın yeni seçilen Başkanı Evghenia Guțul, kentin kuruluşunun yıldönümü kutlamaları çerçevesinde kent merkezinde düzenlenen konserde konuşma yaptı. Başkan, seçim zaferinin yanı sıra Türkiye ile ilişkilerine verdiği öneme de değindi.

Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin yeni seçilen Başkanı Evghenia Guțul, kentin kuruluşunun 234. yıldönümü için düzenlenen kutlamalarda halk ile bir araya geldi. Konuşmasına seçim zaferiyle başlayan Başkan Guțul, seçmene minnettar olduğunu belirterek “Bu zafer, tüm Gagavuz Özerk Yeri’nin zaferi ve bölgenin hayaller diyarına dönüşmesinin başlangıcıdır” ifadesinde bulundu.

“Türkiye ile ilişkilerimizi çok önemsiyoruz”

Konuşmasının ardından Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Vekili ve Türk iş insanı İsmail Bayazit ile görüşme gerçekleştiren Başkan Evghenia Guțul, Türkiye ile ilişkilerin kendileri için öneminden de bahsetti. Başkan Guțul, Türkiye’nin bölgeye ciddi yatırımları olduğunu belirterek Gagavuz halkı adına şükranlarını paylaştı. Türk iş insanı ve yatırımcıları Gagavuz Bölgesi’ndeki iş birliği fırsatları için davet ettiğini de bildiren Başkan, Türkiye’ye en kısa zamanda resmi ziyaretlerini gerçekleştireceğini açıkladı.