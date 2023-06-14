Gürer: "Vekalet ile kurban kesimi denetlenmeli"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramının yaklaştığını ve hayvan pazarlarında kurbanlık satışlarının başladığını belirtti.

Kurbanlık fiyatlarına dikkati çeken Gürer, 2020 yılında 1035 liradan satılan 45 kiloluk küçükbaş hayvanın bu yıl 7-12 bin lira arasında; 13 bin 200 liradan satılan 550 kiloluk büyükbaş hayvanın da 70-120 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıldığını savundu. Gürer, "Türkiye'nin durumu, 2015 yılında bir binek otomobil alınan fiyata bugün bir büyükbaş hayvan alınabilir noktaya gelmiştir. Asgari ücretle bugün bir adet kurban alınamıyor." dedi.

Son dönemde vekalet yoluyla kurban kesiminin arttığını dile getiren Gürer, vekaletle kurban kesiminin denetlenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından cevaplanması istemiyle bir soru önergesi verdiğini anlatan Gürer, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kurban bağışı alan dernek, vakıf, kamu kurumu ya da kuruluşu sayısı kaçtır? Kurban bağışı kabul edilmek için izin alınmakta mıdır? İzin alan kuruluşlar denetlenmekte midir? 2022 yılında kurban bağışçısı sayısı kaçtır? Toplanan yardım miktarı ne kadardır? Diyanetin belirlediği miktara kurban alabilmek mümkün değilse kurban kesimi yerine bağış teşvik edici bu rakamlarla Kurban Bayramının özü olan kurban kesiminden uzaklaşmak teşvik edilmiyor mu? Bu sorulara açık bilgilerle yanıt verilmelidir."