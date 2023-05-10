Gürer: “Ülkelerine dönmelerini sağlayacağız”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizin ‘sığınmacılar’ sorununun önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek insan hakları çerçevesinde, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılmış milyonlarca Suriyelinin kendi vatanlarına dönmelerini Suriye yönetimi ile de görüşülerek çok kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını söyledi. Kahve, köy, kasabalarda konuşan Gürer’e sık olarak yöneltilen sorunlardan biri de Suriyeliler sorunu oldu. Niğde ilinde farklı noktalarda işyeri açan Suriyeliler ayrıca kağıt toplama ve tarım işçiliğinde çalışırken bazı mahallerde sayısal olarak önemli noktaya erdi. Bir arada yaşayan Suriyeli nüfusun doğum yoluyla artışı da sayısal varlıklarını katlıyor. Vatandaşlar Gürer’e Suriyelilerin geri dönüşü konusunda düşüncelerini sordular. Gürer’de sorulara en geç iki yıl içinde Suriyeli misafirlerimizi ülkelerine dönüşün yolunu açıp göndereceğiz” yanıtını verdi.

Yeniden yapılandıracağız

Gürer, ülkemizde sayıları 5 milyonu aşan ve her geçen gün doğumlarla da nüfusu artan Suriyelilere yönelik olarak, Irkçı bir yaklaşımla değil omlarında sorunları gözetilerek geri dönüşün sağlanacağını ifade etti.

Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere sığınmacılarla ilgili kurumları yeniden yapılandıracaklarını, yönetim ve personel altyapılarını güçlendireceklerini belirten Gürer, “Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları yapacağız” dedi.

Tampon ülke muamelesini yaptırmayacağız

Türkiye’ye bir “tampon ülke” olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Gürer, “Sınırlarımızı yol geçen hanı gibi olmasına izin veremeyiz. Her ülke nüfusuna göre planlama yapar. Ani beklenmeyen nüfus artışları ekonomik dengeler dahil her anlamda sorunlar üretimi. Sığınmacılar tüm dünyanın ortaklaşa çözüm üretmesi gereken durumlardır. Ancak özellikle gelişmiş ülkeler bu bağlamda yükü omuzlamak yerine ülkemiz gibi geçiş yolu ülkelere sorunu yığmakta, ayrıca gerekli katkıyı vermeyerek sığınmacı sorununu ağırlaşmasana vesile olmaktadır. Bu bağlamda siyasi iktidarın beceriksiz, yetersiz, kararsız duruşu sığınmacı sorunun ağır biçimde topluma faturasının çıkması neden olmaktadır. Sığınmacı sorunu AKP iktidarlarının öngörüsüz ve yanlış politikaları ile ağırlaşmıştır. Ülkemizde sığınmacıların ülkelerine dönüşü yanında sınırlarımızda ciddi biçimde korunup yasal olmayan geçişlere izin verilmeyecektir. Sınırlarımızda gerekli önlemler alınarak kaçak geçişlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir” diye konuştu.

Vatandaşlığın kuralı olacak

Gürer, “Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasını doğru bulmadıklarını ve T.C pasaport sahibi olmanın yabancı uyruklular için bir ticari araç olarak kullanılmasının yeniden değerlendirilip gerekli düzenlemelere gidileceğini ifade etti

Kontrolsüz yoğunlaşmaya izin vermeyeceğiz

Gürer, ayrıca sığınmacıların mahalle, ilçe ve il bazında kontrolsüz yoğunlaşmalarının da giderek farklı bir soruna dönüştüğünü ifade ederek, “ bu bağlamda kimi zaman kamuoyuna yansıyan tartışma ve kavgalarında toplu saldırıya dönüşmesi tedirginlikleri artırmaktadır. Ülke iç huzuru ve birlikte hareket etme davranışlarını sorunsuz bir noktaya getirmenin yolu da geri dönüş yolunu açmaktır. Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin güvenli ve iç hukukumuz ile uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız” dedi.