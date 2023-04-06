Gürer: "Tarımın acı tablosunun açık itirafıdır"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda son basın toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Milletvekilliği süresince kanun teklifleri, yazılı soru ve meclis araştırması önergeleri verdiğini anlatan Gürer, tekliflerinin iktidar tarafından reddedildiğini söyledi.

Bakan Nebati'nin tarım ürünlerine yönelik açıklamalarına değinen Gürer, AK Parti iktidarları döneminde ülke tarımının kendi kendine yeten noktadan uzaklaştığını savundu.

CHP'li Gürer, "Planlamanın olmadığı, öngörülerin gerçekleşmediği, üretenin para kazanmadığı bu dönemde Bakan Nebati'nin açıklamaları, AK Parti'nin sorunlara gerçekçi ve kapsamlı yaklaşmadığının somut göstergesi oldu. Sayın Bakan soğanın tarlada çürüdüğünü söylerken, sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu söylemedi. Soğan eğer dondurulmuş ve işlenmiş ürüne dönüştürülerek saklanabilseydi bir yıl pahalı bir yıl ucuz olmazdı." diye konuştu.

Türkiye'de tüketim alışkanlıkları değiştirildiği için vatandaşın koyun yerine sığır etine yöneldiğini belirten Gürer, "Ülke hamburgerle tanışınca dana eti tüketimi arttı. Koyun varlığı bize yeterken sığırda açık vardı. İthalatçı politikalar geliştirildi. Rant olgusu da var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz da devrim yapmak seçime bir ay kala mı aklınıza geldi? Bakan Nebati'nin açıklamaları, tarımın içine düşürüldüğü acı tablonun açık itirafıdır." sözlerini sarf etti.