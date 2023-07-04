Gürer: “Nüfus artıyor, buğday yerinden sayıyor”

Türkiye’nin 65 milyon nüfusunun olduğu 2002 yılından bu yana buğday üretiminin nüfusa orantılı artmadığını ve son yıllarda üretimin yaklaşık 20 milyon ton civarında kaldığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 20 yılda nüfusumuz en az 20 milyon artarken, buğday üretiminin nüfusa uygun artmamasının neden olabileceği sorunlara dikkat çekti

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına, buğday üretimiyle ilgili soru önergesi yöneltti. TÜİK’in bitkisel üretim mayıs ayı tahmininde buğday üretiminin bu yıl 20 milyon 500 bin ton olacağının varsayıldığına işaret eden Gürer, 2022 yılına göre yaklaşık 1 milyon ton artış öngörüldüğünü belirtti. Mevsimsel sorunun bu bağlamda etkisinin ne olduğunu Aralık 2023 verileri ile net olarak görüleceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, buğday üretiminde, Türkiye’nin kendi kendine yeten bir ülke olduğu yönünde sürekli açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Gürer, “2002 yılında ülkemizin nüfusu 65 milyon civarındaydı. O tarihten bu yana ülkemizin nüfusu yaklaşık 20 milyon artarak 85 milyonu buldu. Ancak buğday üretiminde bariz bir artış yaşanmadı. Buna rağmen Bakanlığın, buğday üretiminde sorun yokmuş gibi göstermesi ve sürekli ithalata yönelik politikalar izlemesi kafa karıştırıyor” şeklinde konuştu.

Buğday nasıl yeterli oluyor?

Gürer, ekmek fiyatlarında sürekli artışların yaşandığı son dönemde, bu artışların nedenlerinden birinin de buğday üretimindeki yetersizliğe bağlandığına dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“Nüfusumuzun artması, mülteciler ve yurt dışından gelenlerle beraber artan tüketime rağmen ortalama 19-20 milyon ton buğday üretimi nasıl yeterli olmaktadır? .Bakanlığın yaptığı hesaplamalarda buğday ekili alan ne kadar hektardır ve üretim yapan çiftçi sayısı kaçtır?

Nüfus başına düşen buğday varlığı ne kadardır? 2022 yılında Dahilinde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen buğday ne kadardır? Tamamı ürüne dönüşüp ne kadarı ihraç edilmiştir? Türkiye'de mevcut verilere göre buğday arz açığı oluşması olasılığı var mıdır?”