Gürer: “Kamu varlıklarını sata sata bitiremediler”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, yabancılara satılan araziler ve kamu fabrikalarının satışının neden olduğu olumsuzluklara değinde.

22 yıldır AK Parti’nin kamu varlıklarını satmaya doymadığını anlatan Gürer, “Kamu fabrikalarını yok fiyatına sattı, yetmedi, dağı, taşı, tarım arazilerini de satmaya devam ediyor” dedi.

Soru önergesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği yanıta da değinen Gürer, “2010-2020 yılları arasında 11.594 adet ana taşınmaz gerçek kişilere satış yoluyla verildiğini söylüyor; 21 milyon 284 bin 892 metrekare arazi varsa satışı bu dönemde gerçekleştirilmiş, on yılda yabancı uyruklu kişilere 180.863 iş yeri ve konut satılmış” diye konuştu.

Gürer, , 2022 yılında 5 milyon 219 bin 309 metrekare arazi satışının gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu satışın son on yılın ortalamasının 2 katı arazi yabancılara satıldığının bir göstergesi olduğunu belitti.

Gürer “22 yıldır AK Parti kamu varlıklarını satmaya doymadı; kamu fabrikalarını yok fiyatına sattı, yetmedi, dağı, taşı, tarım arazilerini de satmaya devam ediyor. Bakan Kurum soruma yanıtta 2010-2020 yılları arasında 11.594 adet ana taşınmaz gerçek kişilere satış yoluyla verildiğini söylüyor; 21 milyon 284 bin 892 metrekare arazi varsa satışı bu dönemde gerçekleştirilmiş, on yılda yabancı uyruklu kişilere 180.863 iş yeri ve konut satılmış. İşin vahimi, 2022 yılında ise 5 milyon 219 bin 309 metrekare arazi satışı gerçekleşmiş ki son on yılın ortalamasının 2 katı arazi yabancılara satılmış” diye konuştu.

Gürer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu gidiş 14 Mayıs seçimleriyle sonlanmazsa ülke toprakları elde gidecek. Bu dahi AKP zihniyetinin bir an önce ülke yönetiminden halkın oyuyla gitmesinin ihtiyaç olduğunu gösteriyor”