Gürer: “Emekli ikramiyeleri, asgari ücret olacak”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kurban Bayramı öncesinde tüm emeklilerin hesabına 15 bin TL yatırılacağı” sözünü de hatırlattı.

Gürer, 14 Mayıs seçimlerinin ardından iktidara geldiklerinde, AKP iktidarları döneminde büyük sıkıntılar çeken emekli kesiminin yaşadığı tüm sorunları tek tek çözeceklerini belirtti.

Emekli maaşı, asgari ücretin altında olmayacak

Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da hesaba katacaklarını ifade eden Gürer, “Öncelikli olarak asgari ücreti, insan onuruna yaraşır biçimde, asgari ücretlinin kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettirebileceği bir seviyeye çıkaracağız. Emekli maaşlarını da asgari ücretin altında olmamak kaydıyla yeniden düzenleyeceğiz” dedi.

Bayramlarda emeklilere bugün için ödenen bayram ikramiyelerini de asgari ücrete yükselteceklerini vurgulayan Gürer, “Sayın Genel Başkanımız, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurban Bayramında tüm emeklilerin hesabına 15 bin TL bayram ikramiyesi yatırılmış olacak şeklindeki sözlerini de hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

İntibak düzenlemesi

Emeklilerin intibak düzenlemesini mutlaka hayata geçireceklerini de kaydeden Gürer, “İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı bulunan ev kadınları için prim ödeme gün sayısı ve oranı ile sigortalılıktan önce yaptıkları doğumlarla ilgili borçlanma hususlarında iyileştirmeler sağlayacağız. Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payını almayacağız” şeklinde konuştu.

Gürer, Dul ve Yetim Aylıklarını arttıracaklarını da belirterek, “3600 ek gösterge düzenlemesindeki eksiklik, haksızlık ve dengesizlikleri gidereceğiz. ILO’nun 175 sayılı part-time çalışma sözleşmesini kabul edeceğiz. ILO’nun 189 sayılı “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” sözleşmesini onaylayacağız. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylayacağız. İşsizlik ödeneğinden daha fazla işsizin daha uzun süre ve daha fazla yardım almasını sağlayacağız” diye konuştu.