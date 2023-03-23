Gürer: “Elektrik borçları çiftçinin belini büktü”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, havaalanından, yüksek hızlı trene, kapanan fabrikalardan, onarılmayan tarihi eserlere kadar onlarca soruna dikkat çekerken, başta işsizlik olmak üzere, çiftçinin, esnafın ve toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı sorunları tek tek sıraladı. Gürer, konuşmasına Niğde’nin, tarihi, doğası, kültürü, folkloruyla zengin bir il olduğuna işaret ederek başladı.

Niğde, destek alamadı

22 yıllık AKP iktidarları döneminde Niğde’nin hak ettiği desteği alamadığına vurgu yapan Gürer, “Son olarak, Kahramanmaraş depreminde Niğde'de ağır ve orta hasarlı 49 bina saptanmış, bine ulaşan bağımsız bölümün zarar gördüğü belirlenmiş ancak depremzedeler için bugüne kadar hiçbir yardım ve destek sağlanmamış. Vermiş olduğumuz kanun teklifiyle ‘Niğde afet bölgesi kapsamına alınsın’ talebimiz de bugüne kadar gerçekleşmemiştir” diye konuştu.

Her fırsatta ziyaret ettiği Niğde’nin köylerinde tespit ettiği sorunları da Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında gündeme getiren Gürer, “Geçtiğimiz günlerde Niğde'de köyleri ziyaret ettim. Millî Emlak köylerdeki arazileri satışa çıkarmış, dağı taşı satıyorlar ama oranın köylüsüne değil, nereden olduğu belli olmayan, ihaleye giren kişiler arazi alıyor. Köylerde huzursuzluk atmış, yalnızca Bor ilçesinde 16 köyün arazileri bu yolla satılıyor. Bu satışlarda köylüler kaygılı çünkü diyorlar ki: ‘Burası bizim hakkımız, bize verilsin’, Köylüye verilmiyor, başkasına satılıyor” şeklinde konuştu.

Elektrik borcu çiftçinin belini büktü

Enerji borçlarından dolayı haciz takibi başlatılan Orhanlı beldesindeki soruna da işaret eden Gürer, “Burada enerji borçlarından dolayı çiftçiler hacze uğramış, çoğunun arazisine, traktörüne haciz gelmiş. Bunların mağduriyeti de devam ediyor çünkü yeraltından kuyu suları elektrikle çıkarılıyor. Enerji faturaları yüksek geldiği için, çiftçi ürettiğinden para kazanamadığından bu faturaları ödeyemiyor, onlar mağdur. Yine, kuyu suyu ruhsatlarının verilmesi için kanun teklifleri verdik, ruhsat verilmiyor. Ruhsat verilmediği için modern tarım yapabilmelerine yönelik yeraltı sularının çıkışıyla ilgili kredi de alamıyorlar. Sulamayı modern yöntemlerle yapmayınca su kayıpları da artıyor. Bir an önce köylerde kuyu ruhsatlarının verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Patates depoda 2-3, markette 15 TL

Niğde’nin en önemli ürünlerinden biri olan patatesin depoda 2-3 lira iken, marketlerde 15 liradan satılmasını, ‘üretici kazanmıyor, vatandaş mağdur oluyor’ sözleriyle yorumlayan Gürer, üretici ve tüketici kaybederken, kimin kazandığını sorguladığı konuşmasında “Niye tüketici de üretici de mağdur kılınıyor?” diye sordu.

Dikilen elektrik direkleri

Bor'da, tarlalarda şu anda kamulaştırma yapılmadan rastgele elektrik direklerinin dikilmeye başlandığına dikkat çeken Gürer, tarlanın ortasına elektrik direği dikilerek tarım arazilerinin sorunlarının katlandığını belirtti.

Köylere söz verildiği hâlde göletlerin yapılmadığına işaret eden Gürer, 22 yıldır yapılmayan göletlerin olduğuna dikkat çekerek, “ Halaç göleti yarım kalmış; Karanlıkdere'nin, Himmetli'nin, Tekneçukur'un, Emirler'in, Darboğaz'ın göletlerine her seçimden önce "Yapacağız." deniyor, sonrası kalıyor” dedi.

İşsizlik hat safhada

Niğde'deki işsizlik sorununa da dikkat çeken Gürer, “Geçen yıl ağustos ayında 1 kişilik iş ilanına 1.948 kişi başvuruda bulundu. 2012 yılında nüfusu 2 binin altına düşen 23 kasabamız köy oldu, belediyeler kapandı, 5 belde de kapanma noktasında. Çamardı, Ulukışla gibi ilçelerimizde kasabalar da artık köy olduğu için belediye kalmadı” diye konuştu.

Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Niğde’nin artık kronikleşmiş sorunlarına da vurgu yapan Gürer, şunları söyledi:

“Bakan Niğde'de kayıtlı çiftçi sayısını 14.429 olarak açıkladı ama 2 tane işleme tesisimiz var; patates, elma, lahana, kiraz, çavdar, fasulye işleyecek tesis yok. Havaalanı temeli 1996 yılında atıldı, her seçimden önce söz verildi, Niğde havaalanı yapılmadı. Niğde'de tıp fakültesi var ama Niğde tıp fakültesinin hastanesi yok. Niğde merkezin yüksek hızlı tren için hiçbir projede adı geçmiyor.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi kapsamına 42 il alındı, Niğde alınmadı. Lisanslı depoculuk 42 ilde var, Niğde'de yok. 10 bin yıllık tarihimiz var, kültürümüz var, folklorumuz var, turizmde Niğde'nin adı yok. Bakan Dönmez'in 2018 yılında temelini attığı fabrikada "5 bin kişi çalışacak." diyorlardı; o gün bugündür, seçimden bu yana temel olarak kaldı, şu anda temel dahi artık yerinde yok. Birko en büyük iplik fabrikası kuruluşlarımızdan biriydi; o da kapandı, en önemli sanayi kuruluşumuzun kapanışını da bu siyasi iktidar seyretti.”

Her seçim öncesinde AKP’nin Niğde’de petrol bulunduğuna yönelik iddialarına da yer veren Gürer, “Her seçimden önce Niğde'de petrol bulunur, yirmi iki yıldır Niğde'de ortaya petrol de çıkmadı” dedi.

Zamanında biten yatırım yok

Niğde'de zamanında biten doğru dürüst hiçbir olmadığına işaret eden Gürer, “ Bir camimiz var, Sungurbey Cami, İlhanlılardan kalma, yıllardır restorasyonu bitmedi, ibadete açık camiyi kapattılar, şu anda cami ne yazık ki ibadet dışı kaldı. Bunun yanında, iki yıl önce Niğde'de kapalı spor salonunu yıktılar, yerine yenisi yapılacaktı, yapmadılar. Sulama suyunda sorun var, toplulaştırmada sorun var, vatandaşın geliri daraldığı için alım gücü de azaldığı için Niğde'de yaşama koşulları daraldı” ifadelerini kullandı.