Gürer, çiftçiye destek verilmesini istedi!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayvancılıkla uğraşan çiftçinin, yem ve veteriner gibi girdi maliyetlerindeki artışa rağmen çiğ süt fiyatlarının artmadığını ifade etti.

Ulusal Süt Konseyi'nin, çiğ süt fiyatlarıyla ilgili yeni bir fiyat açıklamadığını ve litre fiyatını 8 lira 50 kuruşta tuttuğunu anlatan Gürer, konseyin litre maliyetini ise 10 lira 34 kuruş olarak gösterdiğini savundu. Gürer, işletmelerle yaptığı görüşmelere göre, maliyetin 12 lira 63 kuruşa kadar çıktığını aktardı.

Marketlerde 1 litre sütün fiyatının 18 liradan aşağı olmadığına dikkati çeken Gürer, özellikle yem fiyatları artmasına rağmen çiğ sütteki fiyatın 7 aydır değişmediğini kaydetti.

Gürer, üreticinin sıkıntıda olduğunu ileri sürerek, çiftçinin elindeki ineği daha önce yaptığı gibi kesime göndereceğini, bunun et üretiminde de istikrarsızlığa neden olacağını söyledi.

Süt üreticisinin içinde bulunduğu koşullar değişiklik göstermediği taktirde, bunun, hayvanların kesime gitmesine, raftaki ürünün fiyatının artmasına, ithal hayvan gelmesine ve bu işi yapanların kente göçüne neden olacağını dile getiren Gürer, "Yemdeki fiyat artışının önüne geçilmeli, özellikle küçük işletmelere destek sağlanmalı, bu sağlanmadığı taktirde sütte sorunlar daha da katlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.