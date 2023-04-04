Gürer: “Çiftçi, 1 ayda 12,1 milyar daha borçlandı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, tarım kesiminin bankalar olan borçlarının sürekli arttığına dikkat çekti.

Tarım kesiminin bankacılık sektörüne olan borçları şubatta bir önceki aya göre 12,1 milyar lira daha artarak 363,4 milyar liraya kadar çıktığını anlatan Gürer, sektörün borçlarında yılın ilk iki aylık döneminde ise 34,4 milyar liralık büyüme kaydedildiğini belirtti.

Tarım sektörünün bu borçlarının 297 milyar lirası kamu bankalarına olan borçlarından kaynaklanırken, özel bankalara ise 66,4 milyar liralık borcu bulunduğuna dikkat çeken Gürer, “Şubat’ta kamu bankalarına olan borçlar büyümesini sürdürürken, özel bankalar ise tarıma verdiği kredileri 1 milyar liraya yakın daralttı” dedi.

Hububat üretimi azaldı

Türkiye’nin hemen hemen tüm tarım ürünlerinde kendi kendine yeterlilik oranları azaldığına işaret eden Gürer, “2021-2022 piyasa yılında Türkiye’nin ürettiği hububat, ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayabildi. Bu oran buğdayda yüzde 87,3’e, arpada yüzde 66,8’e, mısırda yüzde 76,7’ye kadar indi. Karşılama oranı toplam hububatta bir önceki döneme göre 17,1 puan, buğdayda 15 puan, arpada 30,3 puan, mısırda 8,3 puan düştü” değerlendirmesinde bulundu.

Üretin ülkenin kendi ihtiyacına yetmediği için ithalatın arttığına dikkat çeken Gürer, “Türkiye 2021 yılında 4,5 milyar dolar, 2022 yılında 5,7 milyar dolar olmak üzere sadece son iki yılda 10,2 milyar dolarlık hububat ithal etti. Bu yılın ilk iki ayında ise ithalat 1 milyar dolara ulaştı” dedi.

Tarımsal girdiler, 2 katına çıktı

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışa da vurgu yapan Gürer, TÜİK’e göre tarımsal girdi fiyatlarının ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,24, son bir yılda ise yüzde 96 oranında artış kaydettiğini anlattı.

Ocakta, tohum ve dikim materyali fiyatları yüzde 4,21, enerji ve yağ fiyatları yüzde 1,81 artığını aktaran Gürer, “Gübre fiyatlarında yüzde 4,9 oranında azalma yaşandı. Tarımsal ilaç fiyatları yüzde 2,9, veterinerlik hizmetleri ise yüzde 21,45 ve hayvan yemi fiyatları yüzde 3,79 oranında artış kaydetti. Bu veriler TÜİK’e göre piyasaya yansıyan artışı gösteriyor. Bu artış bölgelere göre daha yüksek. TÜİK ortalama ile gidiyor. Oysa ihtiyaç olduğunda taban gübre fırlıyor. Diğer gübreler yerinde sayınca da rakam daha az artış ile duyuruluyor. İlaç, gübre ve tohum fiyatlarındaki artış ile yem fiyatlarındaki artışın çiftçiye olumsuz yansıması oransal olarak daha yüksek. Artan girdi fiyatı raftaki ürünü de etkiyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bireysel kredi borçlarındaki artışlara da vurgu yapan Gürer, vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının, 17-24 Mart haftasında 45 milyar lira daha artarak 1 trilyon 851 milyar liraya kadar çıktığını ifade etti. Gürer, vatandaşların banka borçlarında yılbaşından bu yana ise 277 milyar liralık artış yaşandı.

Takipte 32,6 milyarlık borç var

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerine devretmedikleri takipteki borçların ise 32,6 milyar liraya yükseldiğine dikkat çeken Gürer, “Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor olmaları bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor.

Vatandaşların bankalar ve finansal şirketlerden ayrı olarak TOKİ’ye taksitli konut alımları nedeniyle 28 milyar lira, varlık yönetim şirketlerine de 36 milyar lira borcu bulunuyor” şeklinde konuştu.

2 Milyon 745 icra dosyası

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre 1 Ocak – 31 Mart 2023 tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 2 milyon 745 bin yeni dosya geldiğine de işaret eden CHP’li Gürer, “Gelen dosya sayısı 2022 yılının aynı haftalarına göre 111 bin adet arttı. Aynı dönemde 2 milyon 916 bin dosya da sonuçlandırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı da bir önceki yıla göre 1 milyon 281 bin adet artış gösterdi. Yeni gelen dosya sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,2 oranında arttı.

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise geçen yılın aynı gününe göre 510 bin adet azalarak 31 Mart itibariyle 23 milyon 58 bin oldu” dedi.

Gürer, AKP iktidarlarının yaşamı sorunlu kıldığını belirterek yokluk ve yoksulluk yaygınlaşırken vatandaş temel gıda ürünlerini dahi almakta zorlanmaktadır. Et, süt, yumurta fiyatlarındaki artış ile sebze ve meyvenin raf fiyatlarında yaşanan artış yaşamı iyiden iyiye zorlaştırmıştır. İktidarın saklamaya çalıştığı gerçekler halkın yaşadığıdır. Mızrak çuvala sığmamakta, yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşam ailelerin yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Giydiren ve doyuran tarım sektöründe artan sorunlar dalga dalga her alana yayılmaktadır.“ dedi.