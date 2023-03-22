Gürer: "Bu yıl ramazan sofralarında sıkıntı var"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TÜİK tarafından tarımsal girdi fiyat endeksinin açıklandığını anımsatarak, hayvan yeminde, tohumda, gübre ve ilaçtaki artan fiyatlar nedeniyle üretim maliyetlerinin de yükseldiğini belirtti.

Ramazanda sofraların vazgeçilmezi olan pidenin, Ankara ve İstanbul'da belediyeler tarafından 5 liradan satılacağının duyurulduğunu aktaran Gürer, ekmek fiyatlarının da bölgelere göre çeşitlilik gösterdiğini anlattı. Ramazanda çok tüketilen hurmanın kilogram fiyatının 120-200 lira arasında değiştiğini, pastırmanın lüks olduğunu, yumurtanın artık koliyle değil taneyle satılır hale geldiğini savunan Gürer, "Raftaki ürünün fiyatı artıyor, vatandaşın alım gücü daralıyor." diye konuştu.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 5 yılda sadece 100 lira arttığını dile getiren Gürer, şunları kaydetti:

"Emekli ikramiyesiyle 2018'te 500 ramazan pidesi alınabiliyordu, bugün ise bayram ikramiyesiyle 390 ramazan pidesi alınabiliyor. En düşük bayram ikramiyesinin asgari ücret olması yönünde kanun teklifi verdik, ama iktidar kabul etmedi. Sofralar küçüldü. Bu yıl ramazan sofralarında geçtiğimiz yıllarda oluşan daralmalardan öte bazı ürünlere erişilmesi noktasında sıkıntı var. Zor bir ramazan ayı geçecek. Ekonomik kriz giderek derinleşiyor, sorunlar artıyor."