Gürer: “Boşalan köyler yeniden dolacak”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çamardı ve Çiftlik ilçesinden sonra Ulukışla ilçesine bağlı köyleri de ziyaret etti. Seçim çalışmalarını partisinin diğer milletvekili adayları, il ve ilçe başkanları ile sürdüren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi, Darboğaz, Emirler, Yeniyıldız, Şeyhömerli ve Tepeköy köylerini ziyaret etti.

Köyler boşaldı, bahçeler kurudu

Ziyaretleri kapsamında gittiği köylerde vatandaşlar ve çiftçilerle bir araya gelip, onların sorun ve taleplerini dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarı döneminde tarım bitme noktasına geldi. Bir zamanlar köylerde, bağıyla, bahçesiyle, tarlasıyla, ahırıyla uğraşıp tarımsal üretime ciddi katkıda bulunan üreticilerimiz, AKP iktidarları döneminde tarımdan uzaklaştı ve çoğunluğu büyükşehirlere göç edip ekmeklerini oralarda kazanmak amacıyla, kendi köyünü, kasabasını terk etmek zorunda kaldı. AKP’nin köylüyü, çiftçiyi, üreticiyi görmezden gelmesi, onların sesini duymaması nedeniyle tarımsal alanda oluşan sorunlar, 14 Mayıs seçimlerinin ardından son bulacak. Türkiye tarımda hak ettiği noktaya, Millet İttifakının iktidarında erecek. AKP iktidarında boşalan köylere, geri dönüşü sağlayacağız.1 milyona yakın çiftçi toprağı tohumla buluşturmaktan vazgeçti. Tarım alanları daraldı. Girdi mali zirve yaptı. Tarlalar, bağlar bahçeler yeniden verimli kılacağız. Kendi kendine yeten ülke olacağız. Tarladan sofraya aracı vurgununu bitireceğiz. Üreten ürettiğinden zarar etmeyecek. Tüketen aracılar eliyle katlayan fiyatlar ile ezilmeyecek. Planlamaya önem vereceğiz. Mazotta vergileri kaldırıp, gübre ve Tohumda destekler vereceğiz. Üreten bir Türkiye’yi yeniden inşaa edeceğiz. Tarımda zorunlu olmadıkça ithalat kapıları kapatıp ülkemiz üreticisi ve çiftçisi ile kendi kendine yeter noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

Alternatif geçim kaynakları sağlayacağız

Orman köylülerinin gelirini artıracak alternatif geçim kaynakları oluşturacaklarını, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacaklarını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarım Kredi Kooperatiflerinin asli işlevine odaklanarak, gübre, tarım ilacı, tohum, yem gibi dışa bağımlı olduğumuz tarımsal girdilerin ülkemizde üretimine ve girdi fiyatlarında istikrarın sağlanmasına yönelik yatırımlar gerçekleştirmesini sağlayacağız. TARSİM’İ yeniden yapılandırarak hızlı ve güçlü bir tarımsal sigorta yapısı oluşturacağız. Tarımda çalışan kadın ve 30 yaş altındaki gençlere sosyal güvenlik prim desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.