Gürer: "Asgari ücret, temel ücrete dönüştü"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümünün uzatıldığını öne sürdü.

TBMM Genel Kurulunun haftaya çalışmayacağını, dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümünün seneye kaldığını söyleyen Gürer, taşeronlara ilişkin de bir kanun teklifinin hala Meclise sunulmadığını dile getirdi.

8,5 milyon insanı doğrudan etkileyen asgari ücretin, "uygulanan politikalar nedeniyle temel ücrete dönüştüğünü" ifade eden Gürer, geçen sene açıklanan asgari ücretin fiyat artışlarına 3 ay direnebildiğini iddia etti.

Gürer, "Kira, gıda, yiyecek, ulaşım, aydınlanma, ısınma giderlerinin artması, asgari ücretle yaşamı zorlaştırdı. Olumsuzlukların ortadan kaldırılması, asgari ücretin alım gücünün artırılmasıyla olur." diye konuştu.