Gürer: "AK Parti döneminde tarım ihmal edildi"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımın stratejik bir alan olduğunu, tarım politikalarını doğru planlayan ülkelerin geleceklerini garanti altına alacağını söyledi.

Tarımın, milli savunma kadar önemli olduğunu ifade eden Gürer, "Ülkemizde 20 yıldır AK Parti iktidarları döneminde tarım ihmal edildi. Tarım politikalarının yetersiz kalması tarım arazilerini daralttı, çiftçi sayısını azalttı, kırsaldan göçü tetikledi. Tarımsal üretim planlaması yapılmadığı için bir yıl çok olan ürün değer bulmayıp çöpe gitti, ertesi yıl ürün az olunca da doğal olarak sıkıntı yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın tarımla ilgili bir kanun teklifi hazırlığı içinde olduğunu dile getiren Gürer, şunları söyledi:

"Üreticiye teknik destek sağlayın, bilgi ve bilimsellikle buluşturun. Bir yıl önceden taban fiyatı açıklayın, destekleri doğru zamanda verin. Mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldırın, çiftçinin kredilerden oluşan faizlerini silin. Kadın ve genç çiftçiler için sosyal güvenlik primini kırsala taşındığında almayın. Çiftçiyi destekleyen politikalar geliştirin. Çiftçiye, 'Sen ekmezsen arazine el koyarız, ceza veririz' mantığı doğru değil. Bundan vazgeçilsin. Çiftçiyi destekleyecek, Tarım Kanunu'nda açık görülen noktalarda düzenlemeye gidilsin."