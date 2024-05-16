Gürcistan'la ikili ticarette hedef 5 milyar dolar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile ortak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Dost Gürcistan halkının 10 gün sonra icra edeceği bağımsızlık gününü şimdiden kutluyorum. Bugün iki dost komşu ve stratejik ortak olarak önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Başbakan Gürcistan'daki iç siyasi değerlendirmeleri paylaştı."

TİCARETTE YENİ HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

"Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde ise yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Tarihi İpek yolunu raylar üzerinden hayata geçiren Bakü Tiflis Kars demiryolunun yeniden tam kapasite faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin hala getirecek çalışmalar üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç şebekelerinin ensesinde olmaya devam edecektir."

"Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği insanlık mücadelesini tüm insanlığın desteklemesi gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'de destek gösterilerini çok anlamlı buluyorum. Henüz Filistin devletini tanımayan devletleri bunu yapmaya davet ediyorum."

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin açıklamaları ise şu şekilde:

"Gürcistan Başbakanı olarak ilk defa dost ve komşu ülkemizi ziyaret etmekten çok mutluyum. Stratejik ortaklığımızın olduğu bir ülke Türkiye. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutluyum. Sadece Cumhurbaşkanı değil tüm Türk halkının da menfaatini koruyan gerçek bir lider. Sizin gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor."

ERDOĞAN, GÜRCİSTAN'I ZİYARET EDECEK

"Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda size bize gösterdiğiniz sıcak karşılama ve misafirperverlik için teşekkür ederiz. İkili ve çok taraflı iş birliği gündemimizi tartıştık. Çok çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. İlişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk."

"Sayın Cumhurbaşkanı Gürcistan'ı ziyaret edeceğine söz verdi. En yakın zamanda bu ziyarette gerçekleşecek."

"AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

"Gürcistan, Avrupa Birliği aday ülkesi, geleceğe yönelik planlarımız bağlamında aynı zamanda bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Biz Kafkaslarda ülkelerin barışçıl bir şekilde beraber yaşamasını istiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Barış Anlaşması gerçekten çok önemli bir gelişme."

"Güvenlik sınamaları açısından bakacak olursak Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Bu savaş bölgenin barış altyapısında bir tehdit oluşturuyor."