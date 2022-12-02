Gürcistan Türk TIR'larını gümrükte özellikle bekletiyor

Türkiye'den Gürcistan, Rusya ve Orta Asya'ya mal götüren Türk TIR'ları Sarp sınır kapısında Gürcüler tarafından günlerce bekletiliyor. Bekletme nedeniyle TIR kuyruklarının zaman zaman 20-30 kilometreye ulaştığı bildirildi. Ayrıca, Gürcistan polisi geçen yıl 200 Lari olan yol geçiş ücretini de 350 lari'ye çıkardı. Gürcistan yönetiminin çıkardığı güçlükleri siyasilere aktaran TIR şoförleri çözüm bulunmasını istedi.

TIR şdförlerinin yaşadığı sorunu TBMM Gündemine getiren CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Türkiye ile Gürcistan arasında Muratlı sınır kapısının açılması için anlaşma yapıldığını ancak kapının hâlâ açılmadığını söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğunun bütün çabalara rağmen engellenemediğini anlatan Bayraktutan "Bir hafta süren TIR kuyrukları var. Türk tırlarımız, Türk plakalı tırlar sırf

bunları aşabilelim diye plakalarını Gürcü plakalarla değiştiriyorlar. Muvazaa

yapıyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

Gümrük kapısındaki engellemenin yanısıra Gürcü polisinin Türk TIR'larına yol geçiş ücreti adı altında TIR başına aldığı 200 lari'yi 350 lariye çıkardığını anımsatan Başraktutan "200 Lari'yi 350 Lari'ye çıkardılar.Özellikle birçok yerde Türk tırlarının bekletilmesine ilişkin sorunlar

var. Ana yolun kenarında bazen 20-30 kilometrelik kuyruk oluşuyor. Dışişleri bakanımızı göreve davet ediyorum. Nakliyecilerimizi sahipsiz bırakılmasın" diye konuştu.