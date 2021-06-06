Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: Türkiye Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Zalkaliani, Gürcü televizyon kanalı TV İmedi'ye yaptığı açıklamada, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin 1 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da resmi temaslarda bulunan Garibaşvili'yi üst düzey misafirperverlikle karşıladığını ifade eden Zalkaliani, Gürcistan'ın Türkiye için güvenli bir partner ülke olduğunu kaydetti.

Erdoğan ve Garibaşvili'nin, iki ülke arasındaki 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması için gereken talimatları verdiğini hatırlatan Zalkaliani, "Bu talimatların şimdiden belli sonuçları oldu bile. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Tiflis ziyaretleri çerçevesinde Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya geldi ve taraflar arasında bazı anlaşmalara varıldı." diye konuştu.

İki ülke hükümetinin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının düzenlenmesi amacıyla hazırlıklara başladığını kaydeden Zalkaliani, böylece ekonomik alanda ülkeler arasında daha güçlü iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Zalkaliani, "Salgın (Kovid-19) sonrası dönemde bu tür ekonomik iş birliğinin artırılması ülkemizin istikrar ve ekonomisine son derece büyük fayda sağlayacak." dedi.

Türkiye'nin, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine, NATO ve AB ile entegrasyonuna destek verdiğini kaydeden Zalkaliani, "Türkiye bizim stratejik ortağımızdır. Türkiye her uluslararası platformda Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan'ın bölgesel rolünü en doğru şekilde görüyor

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi gibi birçok uluslararası ulaştırma ve enerji projesi gerçekleştirdiğini dile getiren Zalkaliani, "Bu tür uluslararası projeler bölgenin güvenliği açısından son derece büyük önem taşımakta." dedi.

Garibaşvili'nın Ankara ziyareti çerçevesinde düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyor" ifadelerini hatırlatan Zalkaliani, Erdoğan'ın Gürcistan'ın bölgesel ve uluslararası rolünü en doğru şekilde değerlendirdiğini kaydederek, "Bu, ülkemizin bölgedeki yeni jeopolitik alanda üstlendiği rolünün çok doğru bir değerlendirme ve tanımlamasıdır." vurgusu yaptı.