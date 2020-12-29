Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: Küresel salgınla mücadelede Türkiye bize olağanüstü yardımlarda bulundu

Zalkaliani, Tiflis'te Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade etti.

Ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile devam eden entegrasyonu sürecine değinen Zalkaliani, Gürcistan için bu konuların son derece önemli olduğunu bildirdi.

Zalkaliani, Gürcistan'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirdiğini ifade ederek, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile bu yönde önemli adımların atıldığını kaydetti.

Türkiye ile Gürcistan'ın iki komşu, dost ve stratejik ortak ülkeler olduğunu vurgulayan Zalkaliani, bu yıl Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Zalkaliani, "Bu yıl da Türkiye ile bizim stratejik ortaklık ilişkilerimiz çok yoğun ve verimliydi. Burada özelikle belirtmek isterim ki küresel salgınla mücadelede Türkiye bize olağanüstü yardımlarda bulundu. Komşumuza özel minnettarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.