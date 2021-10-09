Gurbetçinin banka bilgisi AB’nin elinde

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’da, başta Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Fransa olmak üzere AB vatandaşı Türklerin banka ya da varlık bilgilerinin bilgi değişimi kapsamında bu ülkelere gönderilip gönderilmediği konusu gündeme geldi.

CHP, Avrupa’daki 4 milyon gurbetçinin bilgi değişimi nedeniyle işsizlik maaşı ve AB vatandaşlığını kaybedebileceğini iddia ederken, Şenyurt, bilgi değişiminin normalde 2017’de başladığını, ancak zamanın uzatıldığını belirterek şunları söyledi:

“Birincisi, gayrimenkul bilgileri verilmeyecek bu otomatik bilgi değişimi kapsamında. İkincisi de anlaşma yani sözleşmenin temel prensibi elde edilen bilgiler sadece vergi amaçlı kullanılır, onun dışındaki amaçlar için sadece ilgili ülkenin izni olursa kullanılabiliyor. Bilgi değişimine başladık.

Zaten 30 Eylül bu bilgi değişiminin başlangıç tarihi, daha doğrusu dönemin son vade tarihi oluyor. Bilgi değişimine başladık ama bu süreç yıl sonuna kadar devam edecek. Biz bu bilgi değişimini zaten çok uzun süredir çok yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak da vatandaşlarımızın en az zarar görmesi için önemli çalışmalar yapıldı. Normalde bilgi değişimi 2017 yılında başladı. Hatalı bir bilgi gönderilmesin, her şey doğru olsun diye son vade tarihi ne zaman olursa o zamana kadar uzatıldı. Ama nihayetinde, Türkiye gibi bir ülkenin şeffaf olmayan bir ülke konumuna düşmesi de hiçbir zaman istemeyeceğimiz bir durum. Bununla karşılaşmamak için bu otomatik bilgi değişimi konusuna neler gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz.”

Maaş bilgisi gidecek

Şenyurt, sorular üzerine, AB vatandaşı Türklerin SGK’dan aldıkları maaşların da banka hesaplarında varsa bildirileceğini ifade ederek, “Tamamen finansal bilgiler yani finansal kuruluşlardaki hesapların bakiyeleri bildirilecek” diye konuştu.