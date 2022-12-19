Günlük yemek istisnası 110 lira oluyor

Ekimden ekime 12 aylık ortalamalara göre üretici enflasyon oranı (Yİ-ÜFE) yüzde 122,93 olarak açıklandı. Bu oran, aynı zamanda 2022 yılı yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. Yeniden değerleme oranı milyonlarca çalışanın yemek bedellerini de belirliyor.

Temmuz ayından itibaren 51 TL'ye kadar yapılan ödemeler (yemek fişi, yemek kartı uygulaması) gelir vergisinden istisna olarak değerlendiriliyordu.

İş yerinde yemek verilmediği durumda, aralık ayında günlük 51 TL'yi aşmayan yemek bedelleri, personelin banka hesabına da yatırılsa gelir vergisi istisnasından yararlanılabilecek.

Günlük istisna tutarı 2023 yılında 110 TL olarak uygulanacak.

"51 liranın üzerindeki yemek bedeli için aşan tutar kadar vergi ödeyecek"

Çalışanlara iş yerinde yemek verilmediği durumlarda, yemek hizmeti sağlayan mükellefe ödenmiş olması şartıyla, çalışılan her gün için (2022 yılı Temmuz’dan itibaren) 51 liraya kadar yapılan ödemeler (yemek fişi, yemek kartı uygulaması) gelir vergisinden istisna olarak değerlendiriliyordu.

İşveren 51 liranın üzerindeki yemek bedeli için aşan tutar kadar vergi ödeyecek. İş yerinde yemek vermek istiyor ise yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri devreye girecek.

“Yemek kartlarında değişen bir şey yok.”

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin,

“Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir.”