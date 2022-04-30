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Günlük ihracatta tarihi rekor!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin 29 Nisan'da sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Yaklaşık 2 milyar dolarla "günlük ihracat rekoru" kırıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir" değerlendirmesinde bulundu.

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