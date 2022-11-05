Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 942 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 556 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 807 bin 709 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 970 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 530 megavatsaat elektrik ihracatı, 30 bin 791 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.