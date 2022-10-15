Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 689 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 729 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 812 bin 301 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 692 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 pay ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 734 megavatsaat elektrik ihracatı, 29 bin 125 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.