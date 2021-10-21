Güney Koreli işçilerden Squid Game'li protesto!

Güney Kore Konfederasyonu'nun yaklaşık 80 bin üyesi, ülkenin 13 farklı noktasında gösteri yaptı. Göstericiler, hükümete düzensiz işçiler için daha iyi çalışma koşulları sağlama ve asgari ücrete zam yapma çağrısında bulundu.

Dizideki gibi yaşıyoruz

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana adından en çok bahsettiren yapım olan Squid Game protestocculara ilham oldu. Dizinin karakterleri gibi giyinen işçiler, protestoların ön saflarında boy gösterdi. Protestolara katılan bir sendika işçisi, Squid Game dizisindeki gibi ülkenin çoğunluğunun gelir eşitsizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Gelir adaletsizliğinin sembolü oldu

Kore'de borç batağına saplanmış bir grup insanın para kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye attıkları oyunlara katılmasını konu alan Squid Game, dünyanın pek çok yerinde gelir adaletsizliğinin sembolü haline geldi.