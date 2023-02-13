Güney Koreli 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor!

Güney Kore arama kurtarma ekibiyle hareket eden 6 yaşındaki Tobaek, 4 yaşındaki Haetae ve 6 yaşındaki Tori isimli köpekler, kurtarma çalışmaları sırasında, çevredeki cam ve metal parçaları nedeniyle ayaklarının farklı yerlerinden yaralandı