Güney Koreli 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor!
Depremlerin ardından, Güney Kore'den kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekipte yer alan özel eğitimli 3 köpek, yaralı ayaklarındaki bandajlarla çalışmalara devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Güney Kore'den kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekipte yer alan özel eğitimli 3 köpek, yaralı ayaklarındaki bandajlarla çalışmalara devam ediyor.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Direktörü Won Do Yeon başkanlığındaki 121 kişilik ekipte 4 de köpek bulunuyor.
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Güney Kore arama kurtarma ekibiyle hareket eden 6 yaşındaki Tobaek, 4 yaşındaki Haetae ve 6 yaşındaki Tori isimli köpekler, kurtarma çalışmaları sırasında, çevredeki cam ve metal parçaları nedeniyle ayaklarının farklı yerlerinden yaralandı
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Tedavileri alandaki Güney Koreli ekipler tarafından yapılan köpekler, ayaklarındaki bandajlarla çalışmalarına devam ediyor.
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